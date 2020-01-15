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Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

15.01.2020 09:11 - Son Güncelleme: 15.01.2020 09:11
Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

KOÇ:

Bugün, sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak, ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızı daha belirgin bir hale getirmekten hoşlanıyorsunuz. Bugün, olayların üstesinden gelebilecek yeterli enerjiye sahipsiniz. Liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacaksınız.

Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

BOĞA:

Hırslı bir yapıya sahip olduğunuz için, bugün kariyerinizle ilgili çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Yalnız kalmayı denemeli ve kendinize toleranslı davranmalısınız. Düşüncelerinizi kendinize saklayarak çevrenizde gizemli bir hava estirmeniz, sizi daha da çekici kılacak Ailenizin kadınlarıyla iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

İKİZLER:

İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Bugün yaşlı kişilerle aranızda kuracağınız duygusal bağlantılarının, olumlu etkisiniz daha sonra göreceksiniz. Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kendinizi teslim etmesini bilmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

YENGEÇ:

Maddi konulara yaklaşım tarzınız dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Duygusal bağlarınızı canlı tutmanın size kazandırdığı avantajlardan yola çıkmanız, son derece olumlu gelişiyor. Partnerinizin itirazlarına aldırmamalısınız.

Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba

ASLAN:

Bugün, hiç beklemediğiniz konular veya beklemediğiniz arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler sizi strese sokabilir. Konuyu abartarak, kendinizi yıpratmayın. Satürn ve Merkür Oğlak ilerliyor ve tepe evinizde ki Uranüs size gerekli enerjiyi sağlarken, kariyerinizi tehlikeye atmamanız konusunda sizi uyarıyor.

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