Günlük burç yorumları – 15 Ocak 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün, sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak, ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızı daha belirgin bir hale getirmekten hoşlanıyorsunuz. Bugün, olayların üstesinden gelebilecek yeterli enerjiye sahipsiniz. Liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacaksınız.
BOĞA:
Hırslı bir yapıya sahip olduğunuz için, bugün kariyerinizle ilgili çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Yalnız kalmayı denemeli ve kendinize toleranslı davranmalısınız. Düşüncelerinizi kendinize saklayarak çevrenizde gizemli bir hava estirmeniz, sizi daha da çekici kılacak Ailenizin kadınlarıyla iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız.
İKİZLER:
İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Bugün yaşlı kişilerle aranızda kuracağınız duygusal bağlantılarının, olumlu etkisiniz daha sonra göreceksiniz. Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kendinizi teslim etmesini bilmiyorsunuz.
YENGEÇ:
Maddi konulara yaklaşım tarzınız dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Duygusal bağlarınızı canlı tutmanın size kazandırdığı avantajlardan yola çıkmanız, son derece olumlu gelişiyor. Partnerinizin itirazlarına aldırmamalısınız.
ASLAN:
Bugün, hiç beklemediğiniz konular veya beklemediğiniz arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler sizi strese sokabilir. Konuyu abartarak, kendinizi yıpratmayın. Satürn ve Merkür Oğlak ilerliyor ve tepe evinizde ki Uranüs size gerekli enerjiyi sağlarken, kariyerinizi tehlikeye atmamanız konusunda sizi uyarıyor.