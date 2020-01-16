Sırada o var... Kehanetleri teker teker gerçekleşiyor! 2030 yılından geldiğini açıklamıştı!

Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri. Kehanet: Gaybdan haber vermenin bir başka türü kehanettir. Bu işi yapan kişilere kahin denir. Câhiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kahin derlerdi. Dinî literatürde de kâhin denince, gelecekte meydana gelecek olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen âlemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerin genel adı olmuştur.

16.01.2020 09:09 - Son Güncelleme: 16.01.2020 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





