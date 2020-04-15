Günlük burç yorumları – 15 Nisan 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sevdiğiniz kişi ile ortak proje yapma fırsatı yakalayabilirsiniz...Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek açısından temkinli davranmak zorundasınız. Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz.
BOĞA:
Ortaklaşa yaptığınız çalışmalarınızda alacağınız verim; sorunlarınıza karşı atacağınız mantıklı adımların sizin inisiyatifinizde olmasına bağlı. Fakat, çok fazla talepkar olmayın. Yoksa, ihtiyaç duyduğunuz çevre koşullarını kaybedebilirsiniz. Bu arada, partnerinizle yapacağınız alış-verişte sert reaksiyonlarda bulunmayın.
İKİZLER:
Düşüncelerinize destek aradığınız gün içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çevrenizde gelişen olaylara katılmak istemeyeceksiniz. Duygusal bağlarınızın güçlenmesi ve ikili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalamanız, sizin için motivasyon kaynağı oluyor. Bugün, dostlarınıza vereceğiniz desteğin önemli olduğunu unutmamalısınız.
YENGEÇ:
Çevrenizde sizin öncülük yapabileceği bir aktivitenin başlangıcını yapacaksınız. Kendinizi ifade etme konusunda oldukça başarılısınız. Mars'ın konumu nedeniyle enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kişisel çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanacak, sosyal ilişkilerinize olumlu yansıtacaksınız. Bugün, ortak karar vererek, değişik ortamlarda bulanacaksınız.
ASLAN:
Maddi konulara sıkı bir disiplin getirmenin zamanı geldi. Çevrenizde sevgisel bağların önemli olduğu biliyor ve partnerinizle, onun da hoşuna gidecek ortak davranışlar içinde olmak istiyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle yeni açılımlar söz konusu olacak. Bugün, partnerinizle eski olayların tartışması içine girmemelisiniz.