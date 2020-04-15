Günlük burç yorumları – 15 Nisan 2020 Çarşamba

ASLAN:

Maddi konulara sıkı bir disiplin getirmenin zamanı geldi. Çevrenizde sevgisel bağların önemli olduğu biliyor ve partnerinizle, onun da hoşuna gidecek ortak davranışlar içinde olmak istiyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle yeni açılımlar söz konusu olacak. Bugün, partnerinizle eski olayların tartışması içine girmemelisiniz.



