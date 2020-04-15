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Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

Fotoğraf icat edildikten sonra farklı kültürler dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşındı ya da günümüze miras kaldı. Eski İstanbul fotoğraflarının arşivlerinden neler neler çıkmıyor ki... Öte yandan İstanbul'un siluetinin yıllar içerisindeki değişimi ise gerçekten inanılmaz. Arşivdeki fotoğraflardan öyle bir kare çıktı ki hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. Fotoğraftaki Yeşilçam'ın en ünlü ismini tanıyabildiniz mi? Tabi ki Hulusi Kentmen'den başkası değil. Hadi gelin sokağa çıkarken imtina ettiğimiz şu günlerde İstanbul'un değişen çehresine birlikte bakalım.

15.04.2020 15:31 - Son Güncelleme: 15.04.2020 15:34
Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

Hulusi Kentmen, Rumelihisarı'nda otobüs bekliyor. (İstanbul, 1970'ler)

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Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

Sosyal medyada bulunan Hayalleme adlı hesap İstanbul'un eski ve yeni fotoğraflarını paylaşıyor.

Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

1878 ve 2019 yılında Galata Kulesi'nden Büyük Hendek Caddesi ve Şişhane tarafına bakış.

Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

Vefa'dan Fatih'e bakış. 1908 .

Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar

Unkapanı (1933-37?)

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