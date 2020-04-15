Eski İstanbul fotoğraflarında bir Yeşilçam ünlüsü var! Tanıdınız mı? Hiç görmediğiniz o fotoğraflar
Fotoğraf icat edildikten sonra farklı kültürler dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşındı ya da günümüze miras kaldı. Eski İstanbul fotoğraflarının arşivlerinden neler neler çıkmıyor ki... Öte yandan İstanbul'un siluetinin yıllar içerisindeki değişimi ise gerçekten inanılmaz. Arşivdeki fotoğraflardan öyle bir kare çıktı ki hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. Fotoğraftaki Yeşilçam'ın en ünlü ismini tanıyabildiniz mi? Tabi ki Hulusi Kentmen'den başkası değil. Hadi gelin sokağa çıkarken imtina ettiğimiz şu günlerde İstanbul'un değişen çehresine birlikte bakalım.
15.04.2020 15:31
- Son Güncelleme: 15.04.2020 15:34
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