Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Haziran Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Özellikle işinizin bütün sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedebilirsiniz. Sorumluluk strese dönüşebilir, dikkatli olmanızda fayda var.
Güne isteksiz başlayabilirsin. Tanıklık edeceğin olaylardan dolayı küçük ve gereksiz meseleleri kendine dert ettiğini anlayacaksın. Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sizi yakından tanıyanlar için son derece farklı birisiniz. Onları çelişkiye düşürmekten hoşlanıyor gibi bir haliniz var. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.
BOĞA
Aşk ilişkinizde özellikle partnerinizin belirgin değişiklik ve heyecan vaad etmesini isteyebilir ve bu yönde siz de onu harekete geçirebilirsiniz.
Geleceğini düşünerek aldığın kararlar bu süreçte ön plana çıkabilir. Hiç düşünmediğin fırsatlar karşına çıkabilir. İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz. Bu gün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.
İKİZLER
Aşk hayatınızda yaşadığınız bazı sıkıntılar sizi daha derin bir ruh haline sokarak olaylara çok yönlü bakmanızı sağlayabilir.
Bugün kendi haline kalmak istiyorsun ancak yardım etmekten geri kalmayacaksın. Bu yüzden başın ağrıyabilir. Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. Bugün, saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda duygusal boşluklar arttığı için bir boş vermişlik hissine kapılabilirsiniz. Partneriniz ile doğruları konuşmanız size iyi gelecektir.
Bugün 12.02'ye kadar Ay boşlukta hareket edecek. Harcamalarına ve ödemelerine dikkat etmen gerekiyor. Bugün kombinasyon burcunuzda ilerleyen Ay, duygusal yaşamınızla ilgili bazı pürüzle çıkarabilir. Partnerinizle ortak görüşlere sahip olmayacaksınız. Onun alıngan tavırları yüzünden sinirlenebilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi, yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz. Küçük hatalar sonradan önem kazanabilir.
ASLAN
Hayatınızda yoğun ve farklı hisler deneyimleyebilirsiniz. Bu durum sizi güçlendirecektir. Gücünüzü dikkatli kullanmak size mutluluk verecektir.
Çalıştığın ortamda kişisel çıkarlarını korumak için adil davranmaktan uzaklaşan insanlarla çatışma yaşayabilirsin. Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, bugün, daha özgün ve cüretkar davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak.