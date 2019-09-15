Günlük burç yorumları – 15 Eylül 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Eylül Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
15.09.2019 09:49
- Son Güncelleme: 15.09.2019 09:49
KOÇ:
İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz.
BOĞA:
Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Kendi gücünüzü ispat etmek için, başlattığınız mücadelenin içinde olmaktan, büyük bir zevk alıyorsunuz.
İKİZLER:
Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Yatırımlarınız konusunda kimseye güvenmiyor ve kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz. Fizikselliğinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ:
Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Bugün, güçlü sezgilerinizle, yaşamı araştırmak istiyorsunuz.
ASLAN:
Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınız hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.