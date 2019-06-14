Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

ASLAN:

Kendinizi tanıyarak ruhsal düzlemde ilerlemelisiniz. Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, zorluklar sizi engellemiyor.Başarının kolay yakalanmadığının farkındasın. Bu yüzden detaylar senin için önemli. Her insan gibi ön yargıların var.