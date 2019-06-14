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Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

14.06.2019 09:25 - Son Güncelleme: 14.06.2019 09:25
Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

KOÇ:

Bu kadar kendinize yüklenmekten ve aşırı gururlu olmaktan kaçınmanızda fayda var. Dostlarınızla birbirinize destek olun. Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı kazanabilirsiniz. Değişime açıksın ve farklı konulara yönelebilirsin. Yenilik, sana iyi hissettirecek. Tahmin etmediğin olaylar gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

BOĞA:

Kendinizi daha verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir ve kişisel olarak insiyatifinizi alabilirsiniz. Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz. size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız. Sosyal ve iş hayatın arasındaki sınırı koruduğunda, kaygılarından da kurtulduğunu göreceksin. Tek ihtiyacın dengelenmek.

Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

İKİZLER:

Kariyer hedeflerinizi başarmak hususunda gösterdiğiniz aktif çaba evrenin de desteği ile sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bugün çevresel koşullarınız yeniden irdelemelisiniz. Yenilikler ve değişimler için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Hobilerinizle ilgilenmelisiniz. Çalışma alanında değişiklikler söz konusu. İş yerinden birinin departman değişikliği yaptığı haberini alabilirsin.

Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

YENGEÇ:

Zamanınızı partnerinizle ilişkinizi düzeltmeye ayırabilir, etkin çabanızla başarılı olabilirsiniz. Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir. Kafandaki bazı düşüncelerinden kurtulmak adına yakın arkadaşlarından veya büyüklerinden akıl alabilirsin.

Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2019 Cuma

ASLAN:

Kendinizi tanıyarak ruhsal düzlemde ilerlemelisiniz. Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, zorluklar sizi engellemiyor.Başarının kolay yakalanmadığının farkındasın. Bu yüzden detaylar senin için önemli. Her insan gibi ön yargıların var.

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