Günlük burç yorumları – 14 Eylül 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Eylül Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugünlerde stresle başa çıkabilmenin yolu beslenmenizi düzenlemenizden geçiyor. Aşk hayatınızda kısıtlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Aile şirketinde çalışan bir Koç burcuysan, meraklı tavrın yanlış anlaşılmana sebep olabilir. Bugün biraz alınganlık yapabilirsin.
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır. Zincirleme gelişen olaylardan sizde payınızı aldığınız bir gerçek. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.
BOĞA
Kendinize koyduğunuz kısıtlamalar ve fazlaca realistik bakış açınız bazen kariyerinizin önündeki en büyük engel olabiliyor. Maddi konularda zorluk çekebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınla yeni bir projeye imza atabilirsin. Yaratıcılığını kullanmandan dolayı kendini çok iyi hissedeceksin.
Bugün Mars, Venüs, Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor ve üstelik Uranüs geri hareketine devam ediyor. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde insanları sorgulayarak onları daha çok köşeye sıkıştırarak ilerlemek ve bazı konularda haklılığınızı kanıtlamak istiyor olabilirsiniz. Basit işlerle uğraşmak istemeyeceksin. Doğal olarak detay gerektiren her işin peşinde koşuyorsun.
Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.
YENGEÇ
Duygusal konularda dostlarınızdan fikirsel destek almanız, onlara güvenmeniz çok önemli olsa da kimseyi dayanak olarak görmemeniz önemli olacak. Güne başlarken, kendini hesap işlerinde bulabilirsin. Alacaklar ve borçlar arasında kendini kaybedebilirsin.
Bugün, Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Uranüs'ün geri hareketi çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini gösteriyor.
ASLAN
Çok fazla sorunla boğuşmanız gerekebilir, aldığınız kararları istikrarla sürdürürken sağlığınızla problem yaşamadan yumuşak geçişler yapmanızda fayda var. Müşteri odaklı bir işte çalışıyorsan eğer, gün içerisinde bazı anlaşmazlıklar ve iptaller canını sıkabilir.
Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.