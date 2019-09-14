Günlük burç yorumları – 14 Eylül 2019 Cumartesi

BOĞA

Kendinize koyduğunuz kısıtlamalar ve fazlaca realistik bakış açınız bazen kariyerinizin önündeki en büyük engel olabiliyor. Maddi konularda zorluk çekebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınla yeni bir projeye imza atabilirsin. Yaratıcılığını kullanmandan dolayı kendini çok iyi hissedeceksin.

Bugün Mars, Venüs, Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor ve üstelik Uranüs geri hareketine devam ediyor. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.