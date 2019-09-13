Kemal Sunal filmlerinin efsane ismi Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel bakın nereli çıktı!
Defalarca izlediğimiz Kemal Sunal filmlerinde özellikle Gardırop Fuat rolüyle tanınan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alıyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, Ünal Gürel kimdir? Ünal Gürel nereli? İşte Ünal Gürel'in hayatına dair bilgiler...
13.09.2019 23:27
- Son Güncelleme: 14.09.2019 00:07
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.
Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.
Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.