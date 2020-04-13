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Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Nisan 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

13.04.2020 09:11 - Son Güncelleme: 13.04.2020 09:11
Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

KOÇ:

Bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

BOĞA:

Duygusal konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin hakkınızda düşüncelerine çok önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliğinizde birçok ayrıntılar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

İKİZLER:

Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

YENGEÇ:

Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun.

Günlük burç yorumları – 13 Nisan 2020 Pazartesi

ASLAN:

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

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