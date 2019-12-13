Günlük burç yorumları – 13 Aralık 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
13.12.2019 09:24
- Son Güncelleme: 13.12.2019 09:24
KOÇ:
İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz.
BOĞA:
Kişisel çabalarınız her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Bu dönem içinde önemli olan arzu etmediğiniz tüm konularını istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalı.
İKİZLER:
Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.
YENGEÇ:
Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız eski dostlarınızı şaşırtacak.
ASLAN:
Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla alınganlık gösterdiğiniz için, olayları ters bir şekilde yorumluyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.