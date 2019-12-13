Ayaklarınıza alüminyum folyo sarıp bekletirseniz.. Neler olduğunu görün!

KAS AĞRILARI

Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kas ağrılarına alimünyum folyo çok iyi gelmektedir. Yapmanız gereken tek şey ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarmak ve 8 ila 12 saat boyunca bekletmek. Bu işlemi 10-12 gün boyunca hiç ara vermeden her gün yaparsanız kas ağrılarınızın azaldığını hatta geçtiğini görürsünüz.