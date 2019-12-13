Ayaklarınıza alüminyum folyo sarıp bekletirseniz.. Neler olduğunu görün!
Alüminyum folyoya hepimiz mutfaklardan aşinayız. Yiyeceklerimizi muhafaza etmek için kullandığımı alüminyum folyoya başka alanlarda da kullanabilirsiniz desek... Kulağa garip gelebilir, ancak alüminyum folyonun günlük sorunlarda ve çeşitli rahatsızlıklarda kullanmak için harika bir ürün olduğu ortaya çıktı. Ayağınıza alüminyum folyo sarıp bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...
KAS AĞRILARI
Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kas ağrılarına alimünyum folyo çok iyi gelmektedir. Yapmanız gereken tek şey ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarmak ve 8 ila 12 saat boyunca bekletmek. Bu işlemi 10-12 gün boyunca hiç ara vermeden her gün yaparsanız kas ağrılarınızın azaldığını hatta geçtiğini görürsünüz.
YANIK TEDAVİSİNDE
Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla alın. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.
YORGUN GÖRÜNÜMÜNÜZÜ AZALTIN
Çok fazla yorgun ve halsiz bir görüntünüz varsa alüminyum folyo sizin eski halinize dönmenize yardımcı olacak.
Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz.