Günlük burç yorumları – 12 Aralık 2019 Perşembe

BOĞA:

Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.

