Dünyanın en çirkin gelini olarak tanınmıştı! Öyle bir hale geldi ki görenleri şoke etti
Dünyanın en çirkin gelini olarak tanınmıştı! Öyle bir hale geldi ki görenleri şoke etti. Eşiyle ayrılacakları iddia edildi ancak öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler 'yok artık' dedi. Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı... İşte dünyanın en çirkin gelini olarak tanınan o kadının yıllar içindeki inanılmayacak değişimi...
11.12.2019 19:50
- Son Güncelleme: 11.12.2019 19:50
Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.
KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER
Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.
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