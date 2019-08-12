Fatih Sultan Mehmed nasıl öldü? Sır perdesi aralanıyor mu? Padişahların ölüm nedenleri...
Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı, çağ kapatıp çağ açan, yıkılmaz denilen surları yıkan, kendi toplarını icat edip Osmanlı Devleti'nin şahlanışını ilan eden Fatih Sultan Mehmed 3 Mayıs 1481'de vefat etmişti. Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerindeki sır perdesi ise aralanmadı. Peki Fatih Sultan Mehmed nasıl öldü? İşte merak edilenler...
Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden önce Mısır'daki Memluk Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik meydana gelmişti. Fatih Sultan Mehmet'in 25 Nisan 1481'de Üsküdar'a geçmesiyle sefer başladı. Fatih, hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nıkris (gut) hastalığından mustaripti. Bu durum padişahların hareketlerinin kısıtladığı gibi devamlı ağrılar içinde kalmasına da sebep oluyordu. Osmanlı ordusu, Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı'nda konaklandı. Sultan burada 1 Mayıs'ta şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Eski hastalıklarının yani nikris ile romatizmanın yanı sıra yeni hastalıklar da baş göstermişti.
Fatih'in tedavisinde hekimbaşı Laristanlı Acem Hamideddin el-Lari başladı. Acem Lari başarısız olunca, eski hekimbaşı Yakup Paşa elinden bir şey gelmeyeceğini, yanlış bir ilaç kullanıldığını ve bu ilacın etkilerini gidermenin artık mümkün olmadığını söyledi. Ancak diğer tabipler çaresiz kalınca hastaların tedavide kullanıldığı şurubunu vererek padişahın sancısını azaltma yolunda gitti. Fakat şurup tesirini göstermesi ve Fatih kısa bir komadan sonra 3 Mayıs 1481'de ikindi vakti vefat etti.
Fatih'i kimin zehirlettiği konusunda üç iddia vardı. Birincisi Amasya Valisi Şehzade Beyazıt'ın, Veziriazam Karaman Mehmet Paşa'nın kardeşi Cem Sultan lehindeki teşebbüsleri yüzünden başhekim Acem Lari'yi kullanarak babasını zehirlettiği şeklindeydi. Acem Lari, dört yıl sonra 1485'te öldüğünde, Edirneliler arasında hekimin İkinci Beyazıt tarafından zorla verdirilen aşırı dozda afyon yüzünden öldüğü dedikodusu dolaşıyordu.