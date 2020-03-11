Günlük burç yorumları – 11 Mart 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Mart 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kişiliğinizin ön plana çıkmasından hoşlanıyorsunuz. Bugün, egolarınız çok yüksek ve duygusal ilişkileriniz de, bencilce davranabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili sorunların gündem kazanması sonucunda, onlara destek vermek isteyeceksiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor ve radikal kararlar almak istiyorsunuz.
BOĞA:
Güvenliğiniz her şeyden önemli. Yardımsever yapınıza diyecek yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyor ve maddesel kaygılarınızı dile getirmeyi yeğliyorsunuz. Bugün, yakın arkadaşlarınızın sizi hayal kırıklığına uğratmaları söz konusu olabilir. Olayları abartmak istemeyeceksiniz.
İKİZLER:
Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekmekte oldukça ustasınız. Bugün, katılacağınız toplantılarda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşundan dolayı, sorumluluk altına giriyor ve daha sonra bıkabiliyorsunuz. Dikkat çekici bir gününüzdesiniz.
YENGEÇ:
Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Geleneksel olmanızdan dolayı, yenilikler konusunda tereddüt ediyorsunuz. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkarmak için kolları sıvamalısınız.
ASLAN:
İddiacı tavırlarınızla düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı daha da güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız. Fakat çevrenize temkinli davranarak, kendinizi olaylara hemen teslim etmek istemeyişiniz son derece olumlu.