Günlük burç yorumları – 11 Mart 2020 Çarşamba

YENGEÇ:

Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Geleneksel olmanızdan dolayı, yenilikler konusunda tereddüt ediyorsunuz. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkarmak için kolları sıvamalısınız.



