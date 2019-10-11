Günlük burç yorumları – 11 Ekim 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Huzursuz ortamlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi çok daha iyi yansıtabileceksiniz.
İKİZLER:
Ay'ın bulunduğu konum, alıngan ve olaylardan çabuk etkilenen bir yapıya sahip olmanıza neden oluyor. Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz.. Kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız. Beyinsel gücünüzün yüksek olduğu bir gün.
YENGEÇ:
Ay'ın konumu maddesel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür''ün konumu sizin pratik düşüncelerle hareket etmenizi sağlayacak. Bugün hızlı hareket ediyor ve her konuda üstün yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Hafızanızı kolay bir şekilde kullanacağınız için, haksızlıklar karşısında tepkili olabilirsiniz.
ASLAN:
Sizin sabit yönlerinizi bilenler, soru sormak söz konusu olduğu zaman, oldukça karamsarlaşıyorlar. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar. Bugün, buna benzer bir durum içinde olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla kişiselliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğiniz bir gün.