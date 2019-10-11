Genç kadının sırtından öyle bir şey çıkardılar ki... İnanılmaz operasyon

Göreceğiniz görüntüler şimdiden söyleyelim sizleri şaşkına uğratacak. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler herkes tarafından konuşuluyor. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi. Ameliyat saniye saniye sosyal medyadan izlendi. Görenlerin hayretler içinde kaldığı operasyonda kadının sırtından çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte bu tarz ameliyatlarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan doktorun o ameliyatı böyle gerçekleşti. İşte o sıra dışı görüntüler