Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.
BOĞA:
Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.
İKİZLER:
Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek. Birlikte keyif alabileceğiniz paylaşımlar söz konusu. Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.
YENGEÇ:
Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak, hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.
ASLAN:
Yakın dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir, İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilim yaşayabilirsiniz. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.