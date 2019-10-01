Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? (2019 yılında vefat eden ünlüler)

2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Son olarak Türk sinemasının emektar oyuncusu Abdi Algül, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Abdi Algül'ün vefat haberinin ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı. İşte 2019 yılında vefat eden ünlüler:..

01.10.2019 10:56 - Son Güncelleme: 01.10.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





