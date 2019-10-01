GaleriYaşam

Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? (2019 yılında vefat eden ünlüler)

2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Son olarak Türk sinemasının emektar oyuncusu Abdi Algül, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Abdi Algül'ün vefat haberinin ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı. İşte 2019 yılında vefat eden ünlüler:..

01.10.2019 10:56 - Son Güncelleme: 01.10.2019 10:57
Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu 86 yaşındaki Abdi Algül'ün, hayatını kaybettiği öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu.

Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığını OnurAkayMedya'ya anlatmış ve hatırlanmamaktan dert yanmıştı. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

Abdi Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

2019 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ İSİMLER

Usta sanatçı Süleyman Turan, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Turan'ın cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2019 Pazartesi