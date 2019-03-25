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Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

Şanlıurfa Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "saklı cenneti" olarak da adlandırılıyor. Bozkırın ortasında bulunan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, turizm sezonunun başlamasıyla hareketlendi. İşte bozkırın ortasındaki saklı cennet, Şanlıurfa Halfeti'den kareler...

25.03.2019 18:57 - Son Güncelleme: 25.03.2019 19:03
Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti ilçesi, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da adlandırılıyor.

Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

Turizm sezonunda bölgeye giden yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, özellikleri sayesinde konuklarını cezbediyor.

Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

Yaklaşık 2 yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

"BATIK KENT"TE KEYİFLİ MOLA

Halfeti'ye giden ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor.

Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

Teknelerde çalan müzikler eşliğinde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

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