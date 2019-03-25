Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti
Şanlıurfa Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "saklı cenneti" olarak da adlandırılıyor. Bozkırın ortasında bulunan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, turizm sezonunun başlamasıyla hareketlendi. İşte bozkırın ortasındaki saklı cennet, Şanlıurfa Halfeti'den kareler...
25.03.2019 18:57
- Son Güncelleme: 25.03.2019 19:03
Yaklaşık 2 yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.
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