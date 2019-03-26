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Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İşte eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar...

26.03.2019 05:23 - Son Güncelleme:
Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

80 sene önce Beyoğlu

Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı, 1968

Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Acıbadem Köprüsü (İstanbul, 1970'ler)

Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim, 1930'lar

Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Kadıköy, 1990

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