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Güneri Cıvaoğlu'nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile duyurdu. Ünlü isimler, siyasiler ve Civaoğlu'nun meslektaşları haberi öğrenince peş peşe paylaşımlarda bulundu.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:26
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile duyurdu.

Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada 'Güneri ağabeyi kaybettik' mesajını paylaştı.

Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!

Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

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