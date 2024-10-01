Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile duyurdu.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada 'Güneri ağabeyi kaybettik' mesajını paylaştı.
GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.