Bu kış nasıl geçecek? İstanbul’a kar yağışı bekleniyor mu? Meteorologlar o uyarıyı yaptı...

Yazın etkisini kaybettiği bu aylarda sıcak havaların yerini yağışlı günlere bırakmasıyla birlikte, "Kar ne zaman yağacak?" sorusu gündeme geldi. Meteorolog Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında İstanbul'un bu kış kar yağışı alma olasılığını değerlendirdi. Sürmeli, İstanbul için kar ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken hava koşullarında yaşanabilecek ani değişikliklere de dikkat çekti. Öte yandan kış mevsiminde sıcaklıkların dalgalanabileceği öngörülüyor.

Sıra dışı bir yağış görülmüştü Bünyamin Sürmeli kanalından yaptığı değerlendirmede 2024-2025 kışının nasıl geçeceğine dair şu ifadeleri kullanıyor: "Geçen kış o kadar soğuk göremememize, o kadar kar yağışı alamamamıza rağmen çok kötü durumda olan barajlarımızı iyi toparlayarak çıktık kıştan. Bu aslında sıra dışı bir yağışı anlatıyor. Bu kış için o sıra dışılık yok.