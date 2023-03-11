YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI | Bakanlık'tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?
MTA diri fay hattı haritasıyla birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece riskli bölgeler ve en az deprem riski bulunan bölgeler belli oldu. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda güncellenen diri fay haritası için MTA uzmanları incelemelerini tamamladı ve raporlama aşamasına geçti. İşte il il MTA diri fay haritası...
11.03.2023 17:12 - Son Güncelleme: 11.03.2023 17:18
2023 MTA diri fay hattı haritası merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yüzlerce binanın yıkımına neden olmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı MTA'nın raporları dikkat çekti.
FAY HATLARI İNCELEMESİ TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.