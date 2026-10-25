LABORATUVARA TAŞINMA SÜRECİ

Bu nadir ve gizemli türün incelenmesi için ilk zorluk, 5 metre uzunluğa ve 200 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu devasa köpekbalığını bir laboratuvara taşımaktı.

Sahildeki ekip, martıların didiklemesini önlemek için cesedi deniz yosunuyla örttü. Ertesi gün Ulusal İrlanda Müzesi gözetiminde bir vinçle kamyon arkasına yüklenerek bölgesel bir veteriner laboratuvarına götürüldü.

