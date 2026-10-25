400 yıllık ömürleri, 34 kiloluk kalpleri ve yaşlanmayan gözleriyle bilim dünyasını büyülüyorlar: Grönland köpekbalıklarının sırrı aydınlanıyor mu?
Okyanusların derinliklerinde süzülen 400 yıllık ömürleri, 34 kiloluk devasa kalpleri ve yaşlanmayan gözleriyle bilim dünyasını büyüleyen Grönland köpekbalıkları, İrlanda sahillerine vuran nadir bir örneğin incelenmesi ve en son genetik keşifler sayesinde tüm sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Genom stabilitesi ve doğuştan gelen yaşlanma karşıtı mekanizmalarıyla geleceğin tıbbına ışık tutan bu gizemli devler, doğanın en büyük sırlarından birinin daha çözülmesine olanak tanıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: