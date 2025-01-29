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15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

15 talihlinin Lexus LBX Relax 2024 model otomobil, 150 talihlinin Apple iPhone 16 128 gb telefon, 750 talihlinin 5.000 TL ödül kazandığı Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin 20.11.2024 tarih ve E-58259698-255.01.02-64204 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 23.01.2025 tarihinde yapılan çekilişine 2.131.588 katılım gerçekleşmiştir. İşte Gratis 15. yıl kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek talihliler...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 07:03
15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

15 talihlinin Lexus LBX Relax 2024 model otomobil, 150 talihlinin Apple iPhone 16 128 gb telefon, 750 talihlinin 5.000 TL ödül kazandığı Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Gratis 15. yıl kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek talihliler...

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Lexus LBX Relax 2024 model otomobil kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 16 128 gb telefon kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler

15 talihliye 2024 model otomobil 150 talihliye iPhone 16 | Gratis 15. Yıl Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

5.000 TL değerinde Gratis Hediye Çeki kazanan asil talihliler