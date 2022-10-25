Gramı binlerce dolar değerinde! Özel izin aldı Mardin’de yetiştiriyor

Elinde şu an 225 akrep bulunan Oral, hem üremelerini sağlıyor hem de onlardan elde ettiği zehri eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Oral, "Akrep sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyorum. Ancak bu şekilde bir yılda yapacağımız sağımlarla bir litre akrep zehrine ulaşabiliriz" dedi.

Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldıktan sonra bir süre önce evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı. Bölge genelinde bulunan ve 'kara akrep' olarak adlandırılan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Bin akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içerisinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.