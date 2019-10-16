Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Kan donduran görüntüler... Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun timsahı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avustralya'da çekilen görüntülerde timsahın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev Hint pitonunun, timsahı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler...
Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı16.10.2019 16:14
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