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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı

16.10.2019 16:14

Kan donduran görüntüler... Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun timsahı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avustralya'da çekilen görüntülerde timsahın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev Hint pitonunun, timsahı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler...


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