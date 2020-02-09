Görenler bu da nedir dedi! Kafasındaki şişliğin içinden öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şoke oldu

Kafanızda bir şişlik çıksa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve şiştiğini düşünüp, derhal bir doktora giderdiniz... Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu... Genç adamın kafasındaki şişlikten çıkanlar herkesi şoke etti. İşte sosyal medyada tık rekoru kıran o anlar...