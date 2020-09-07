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Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Onlardan en ilginci de modeme patates takma yöntemi. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler.

07.09.2020 07:30 - Son Güncelleme:
Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten.

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Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler.

Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız.

Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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