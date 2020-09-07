Gören gözlerine inanamadı! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Onlardan en ilginci de modeme patates takma yöntemi. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler.
07.09.2020 07:30
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Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.
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