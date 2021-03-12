Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satıp para kazanmak istiyor

Ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşların incelenerek, gök taşı olup olmadığının belirlenmesini isteyen Namık Kandemir, "Akşam evde yatmıştım, saat 03.00- 04.00 gibi bir şeyler atıştırmak için uyandım. Daha sonra uyumak için odaya gittim.