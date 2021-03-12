Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satıp para kazanmak istiyor
Muş'ta evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark eden Namık Kandemir (38), birkaç gün sonra araziye giderek, kara saplanan farklı fiziki yapıya sahip parlayan taşları topladı. Bulduğu taşların gök taşı olduğunu ileri süren Kandemir, incelemelerden sonra satıp, bir kısmıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini söyledi.
12.03.2021 10:00
- Son Güncelleme: 12.03.2021 10:01