Gizemli ’gök depremleri’: Dünyanın dört bir tarafından duyuluyor

Dünyanın dört bir yanında 200 yıldan fazla süredir duyulan gizemli "gök depremleri" bilim insanları tarafından araştırılıyor. Belçika'dan Japonya'ya ve New York'taki Finger Lakes bölgesine kadar geniş bir alanda hissedilen bu tuhaf sesler sıklıkla silah atışları veya araba patlamalarıyla karıştırılıyor. Ancak bu seslerin gerçekte ne olduğu hala belirsizliğini koruyor.

İlk kez ABD'de kaydedildi Bu sesler ilk kez 1811 yılında ABD'nin Missouri eyaletindeki New Madrid kentinde 7.2 büyüklüğündeki bir deprem sırasında kaydedildi. Ardından 1886'da Güney Carolina'nın Charleston kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde de benzer sesler duyuldu. Bu olaylar bölge sakinleri arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.