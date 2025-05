A.T kasten yaralama suçundan 2019'da girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye oldu. Lisede işe başladı. Burada Çavuş kardeşlerle tanışan A.T, Yonca Çavuş'un kredi borcuna kefil oldu. Çavuş'un borcunu ödememesi üzerine tarafların arasında tartışma çıktı. A.T çıkan tartışmada iki kız kardeşi silahla vurdu.