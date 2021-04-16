Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Kesilecek ceza, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az, 545 bin 550 liradan fazla olmayacak.
16.04.2021 09:09
- Son Güncelleme: 16.04.2021 09:09
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.