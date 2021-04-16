RAMAZAN İMSAKİYE
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Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Kesilecek ceza, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az, 545 bin 550 liradan fazla olmayacak.

16.04.2021 09:09 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:09
Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek.

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Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Buna göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.

Gıda taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezanın detayları belli oldu! Gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak.