Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte isim isim ASİL-YEDEK talihli listesi...

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.08.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-60495 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 17.10.2024 tarihinde yapılan çekilişe 520.591 katılım gerçekleşmiştir. İşte isim isim ASİL-YEDEK talihli listesi...