Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte isim isim ASİL-YEDEK talihli listesi...

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.08.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-60495 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 17.10.2024 tarihinde yapılan çekilişe 520.591 katılım gerçekleşmiştir. İşte isim isim ASİL-YEDEK talihli listesi...
Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte iPhone 15 Pro 128 GB, Macbook Air13 İnç M3 (8 Çekirdekli CPU 8 Çekirdekli GPU 8 GB Birleşik Bellek 256 GB SSD Depolama), Dyson V15s Detect Submarine Süpürge, PHILIPS EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, PHILIPS Premium XXL Yağsız Fritöz HD9870/20 kazanan asil-yedek isim listesi...