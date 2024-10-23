PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Bunu yapmak kalori yakımını 2 katına çıkarıyor: Yeni araştırma ses getirdi

Milano Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada gönüllü katılımcılar, farklı yürüyüş rutinleriyle test edildi. Araştırmacılar, kısa aralıklarla yürüyüş yapmanın enerji tüketimini önemli ölçüde artırdığını gözlemledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:05
Bunu yapmak kalori yakımını 2 katına çıkarıyor: Yeni araştırma ses getirdi

Bilim dünyasından gelen yeni bulgular, egzersiz alışkanlıklarını değiştirecek nitelikte. Milano Üniversitesi'nde yapılan çalışma, kısa aralıklarla yürüyüş yapmanın sürekli yürüyüşe göre daha fazla enerji harcattığını ortaya koydu.

Bunu yapmak kalori yakımını 2 katına çıkarıyor: Yeni araştırma ses getirdi

10 ila 30 saniyelik molalarla yapılan yürüyüşlerin veya merdiven çıkma aktivitelerinin, aynı mesafenin kesintisiz kat edilmesine göre %20 ila %60 oranında daha fazla oksijen harcattığı tespit edildi.

Bunu yapmak kalori yakımını 2 katına çıkarıyor: Yeni araştırma ses getirdi

Araştırmacılar, bu artışın arkasındaki temel mekanizmayı şöyle açıkladı: Her yürüyüşe başlandığında vücut yüksek miktarda oksijen kullanır, ancak harekete devam ettikçe metabolizma verimli hale gelir ve enerji tüketimi düşer. Aralıklı yürüyüşte ise her moladan sonra bu başlangıç süreci yeniden devreye girer ve enerji tüketimi sürekli olarak yüksek kalır.

SON DAKİKA