Gençlerin "yerli ve milli otomobil" hayali

Araçların üretimini atölyelerinde kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Köroğlu, "Elektrikli ve alternatif enerjili 2 aracımızın da bütün gerekli elektriksel ve mekaniksel komparentlerin tasarımı, üretimi, analizleri, donanımı ve yazılımı tamamen YTÜ öğrencileri tarafından burada yerli ve milli olarak üretilmiştir." diye konuştu.