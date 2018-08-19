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Gençlerin "yerli ve milli otomobil" hayali

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Verimli Meydan Okuyan Elektrikli Araçlar Yarışması'nda "elektromobil", "hidromobil" ve "otonom" kategorilerinde tasarladıkları araçlarla 3 kupa kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, yerli ve milli otomobil üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

19 Ağustos 2018 Pazar, 14:32:33 Güncelleme: 14:36:31
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Gençlerin yerli ve milli otomobil sevdası

Yarışmaya 1 yıl önce hazırlanmaya başlayan 20 kişilik takım, hidrojen gazıyla çalışan "hidromobil" ve elektrikle çalışan, aynı zamanda otonom yani sürücüsüz olma özelliği de taşıyan "elektromobil" araç tasarladı. Araçların tasarımı, yazılımı, donanımı ve üretimi YTÜ öğrencileri tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretildi.

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Gençlerin yerli ve milli otomobil sevdası

Körfez Yarış Pisti'nde 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen yarışmada, elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 ve otonom kategorisinde 5 üniversite takımı mücadele etti. YTÜ AESK takımı, hidromobil ve bu yıl ilk defa düzenlenen otonom yarışlarında birincilik, elektromobil kategorisinde ise üçüncülük kazandı.

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Gençlerin yerli ve milli otomobil sevdası

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi tasarladıkları yerli araçlarla temsil etmek isteyen öğrencilerin en büyük hedefi ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretme hedefine katkı sağlamak.

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Gençlerin yerli ve milli otomobil sevdası

"ARAÇLARIMIZIN TASARIMI, DONANIMI, YAZILIMI YERLİ VE MİLLİ"

AESK Başkanı ve Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Özkan Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidromobil ve elektromobil olup otonom özelliğe sahip iki aracın 20 kişilik bir ekip tarafından 1 yıllık çalışmanın ürünü olarak ortaya konulduğunu söyledi.

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Gençlerin yerli ve milli otomobil sevdası

Araçların üretimini atölyelerinde kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Köroğlu, "Elektrikli ve alternatif enerjili 2 aracımızın da bütün gerekli elektriksel ve mekaniksel komparentlerin tasarımı, üretimi, analizleri, donanımı ve yazılımı tamamen YTÜ öğrencileri tarafından burada yerli ve milli olarak üretilmiştir." diye konuştu.

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