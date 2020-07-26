Genç yarışmacı doğru cevabı duyunca şoke oldu: Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran anlar
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Yarışmacı, doğru cevabı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde kareler...
26.07.2020 00:58
- Son Güncelleme: 26.07.2020 01:15
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