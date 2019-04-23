Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Bozulmamış savaş alanları ile dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen tarihi alan, 33 bin hektarlık bölge içinde çok sayıda yerli ve yabancı anıtı barındırıyor. Bunlardan en çok ziyaret edilenler arasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Türk askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yer alıyor. Morto Koyu önünde Hisarlık Tepe'deki 42 metrelik anıt her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.