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Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), dünya tarihinin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı drone ile 360 derece görüntüledi.

23.04.2019 13:04 - Son Güncelleme: 23.04.2019 13:06
Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı drone ile 360 derece görüntüledi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenler için binlerce kişi tarihi alanı ziyaret etmeye başladı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Bölgede yarın başlayıp iki gün sürecek uluslararası boyuttaki törenlere Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin yanı sıra İtilaf Devletleri'ni oluşturan diğer ülkelerden çok sayıda konuk katılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Bozulmamış savaş alanları ile dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen tarihi alan, 33 bin hektarlık bölge içinde çok sayıda yerli ve yabancı anıtı barındırıyor. Bunlardan en çok ziyaret edilenler arasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Türk askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yer alıyor. Morto Koyu önünde Hisarlık Tepe'deki 42 metrelik anıt her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası ilk kez böyle görüntülendi

Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan ve 1992 yılında inşa edilen 57. Alay Şehitliği ise Kabatepe ile Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda bulunuyor.

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