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Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir beyin için olmazsa olmazlardan! Fiziksel gelişimde olduğu gibi zihinsel gelişim için de bir çok besin tüketilmeli. Uzmanlar tarafından hazırlanmış liste, hem beyin gelişimi için gerekli olan hem de gelmiş geçmiş en faydalı besinlerle dolu. Betin gelişimi için hangi gıdalar tüketilmeli? Sağlıklı bir beyin için olmazsa olmaz gıdalar neler? İşte beyne iyi gelen besinler listesi...

23.04.2019 17:03 - Son Güncelleme: 23.04.2019 17:04
Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

Beyin gelişiminize katkıda bulunmak ve zinde kalmak sizin elinizde. Yiyeceğiniz yiyeceklerle beyin gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Beyninize olumlu yarar sağlayacak besinlerin listesi açıklandı. İşte beyin üretkenliğini artıran o yiyecekler…

Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

Bu besinler beyin gelişimi için olmazsa olmaz! İşte beyne iyi gelen besinler...

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