Gece ansızın sert giriş yapacak! Milyonlara büyük uyarı! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerine yönelik toz taşınımı uyarısında bulundu. Afrika üzerinden gelecek olan toz bulutlarının çarşamba akşamından itibaren Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi. Bu tür doğal olayların etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınmalıdır. Özellikle toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süreli aktivitelerden kaçınılmalı, mümkünse kapalı mekanlarda kalınmalı ve maske kullanılmalıdır.