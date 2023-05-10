Gece ansızın sert giriş yapacak! Milyonlara büyük uyarı! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...
Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli konuların radarında olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, uzmanlar tarafından "ilginç hava olayları yaşayacaksınız" şeklinde bir uyarıyla gündeme geldi. İklim değişikliğinin etkileri, Türkiye'nin coğrafi konumu ve çevresel faktörlerle birleştiğinde, ülkede hava durumu ve hava olaylarına dair dikkat çekici değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Son yıllarda Türkiye, hava olayları açısından bazı sıra dışı durumlarla karşılaşmıştır. Özellikle ani sıcaklık değişimleri, yoğun yağışlar, şiddetli fırtınalar ve aşırı sıcaklar gibi olaylar Türkiye'nin hava durumu gündemini belirlemiştir. Bu nedenle, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da geçmişe göre hava durumu ve hava olaylarına daha fazla önem vermeye başlamıştır.
10.05.2023 12:10 - Son Güncelleme: 10.05.2023 12:13
Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerine yönelik toz taşınımı uyarısında bulundu. Afrika üzerinden gelecek olan toz bulutlarının çarşamba akşamından itibaren Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi. Bu tür doğal olayların etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınmalıdır. Özellikle toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süreli aktivitelerden kaçınılmalı, mümkünse kapalı mekanlarda kalınmalı ve maske kullanılmalıdır.
Afrika Toz Bulutları Uyarısı
Son olarak, Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerimize önemli bir uyarı yapıldı.