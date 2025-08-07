Gaziantep'te zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı! Denetimlerde şok görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen market işletmecisi Ercan Ç., zabıta ekiplerine saldırıp tehditler savurduktan sonra tutuklandı! Yapılan ikinci denetimde, insan sağlığını riske atan 7 çeşit üründen 418 kilogram tarihi geçmiş malzeme ele geçirildi.
takvim.com.tr
Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı için işlem yapmak isteyen zabıta ekiplerine saldıran esnaf tutuklandı.
Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ç.'nin işlettiği bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi
zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.
ZABITAYI İTTİ, DIŞARI ATTI, TEHDİT ETTİ
Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi Ercan Ç. isimli şahıs,
zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Yaşananların ardından, tarihi geçmiş ürün sattığı işlem yapmak isteyen zabıtaya saldıran Ercan Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, tarım müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, söz konusu markette tekrar denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden şoke eden görüntüler ortaya çıkarken 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi.