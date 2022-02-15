Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiyle dövmüştü! Cani babanın duruşmasında şok eden sözler: Öldürürdü
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç'ün yargılanmasına devam ediliyor. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili görülen davada anne Semra Göç'ün sözleri kan dondurdu. Eşini SEBGİS ekranlarında gören Semra Göç hüngür hüngür ağladı. Cihan bebeği annesi müşteki Semra Göç ise "Telefonla kamera kaydı yaptığımı görse beni öldürebilirdi" diye konuştu
Gaziantep'te 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı için hakkında "Nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan baba Yunus Göç'ün yargılanmasına başlandı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu baba Göç, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmada anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Şafak Nur Atmaca ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.
KOCASINI GÖRÜNCE AĞLADI
Salona girdiği esnada SEGBİS ekranında eşini gören Semra Göç, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mahkeme başkanın "Beni görmüyor demi" diye soran anne Göç'ü, mahkeme başkanı ile avukatı Esra Kantar sakinleştirdi. Mahkeme başkanı anneyi "O Kırıkkale'de burada değil korkma" diyerek teskin etti.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddianame ile gelen evraklar okundu.
"O AN GÖZÜM KARARDI"
Duruşmada savunma için söz alan sanık Göç, olaydan önce çocuğuna hiç vurmadığını sadece olay günü vurduğunu söyledi. Eşinin çocuğu daha öncede darp ettiği yönündeki sözlerinin yalan olduğunu aktaran Göç, mahkeme başkanının "Niye vurdun" sorusuna ise "Olay günü oğlumu darp ettiğim doğrudur. Kamera kaydında oğlumu vuran kişi benim. O an gözüm karardı. Ne olduğunu bende anlamadım" diye cevap verdi.
"NASIL VURDUĞUMU BİLMİYORUM"
Sanık Göç, mahkeme başkanının "Küçük çocuğa neden vurulur" sorusuna, "O an gözüm karardı. Bilmiyorum niye vurduğumu. Bunun bir mazereti yok. Kendisine vurduğum ve yaraladığım doğrudur. Bir an kendimi kaybettim. Benim bir aklım başındadır. Psikiyatrik tedavi görmedim. Akıl ve ruh sağlığımla ilgili hastalığım yok. Vurduğumu hatırlıyorum ama nasıl vurduğumu bilmiyorum. Videodan da haberim yoktu. Bu kayıtları gözaltındayken izlettiler. O zaman kayıtları gördüm. Kayıtlardaki kişi benim" cevabını verdi.
"KAMERA KAYDI YAPTIĞIMI GÖRSE BENİ ÖLDÜRÜRDÜ"
Cihan bebeği annesi müşteki Semra Göç ise, eşinin daha öncede bebeğe şiddet uyguladığını söyledi. Sanık kocasına "Önceden niye yüzü gözü morarıyordu" diye soran anne Göç, ilk başta oğlunun hasta olduğunu, kocasının dövdüğünü düşünmediğini söyledi. Ailesinden telefon istediğini anlatan Göç, "Bana kamera çekme özelliği olan bir telefon aldılar. Amacım ailemle görüşmekti. Olay günü benden çay istedi. Bebeği kendisine verip dışarıya çıktım. Daha çıkmadan çocuğun çığlık sesi geldi. Tekrardan girince bebeği pışpışladığını gördüm. Ondan şüphelenince bebeğe ilaç verme yalanıyla televizyonun altındaki peçeteliğe telefonu koydum. Amacım ben odada değilken sanığın oğluma ne yaptığını anlamaya çalışmaktı. Sanık telefonla kamera kaydı yaptığımı görse beni öldürebilirdi. Hissettirmeden sanığın ve bebeğimi bulunduğu yeri görecek şekilde telefonu yerleştirdim. Kamera kaydına başladım. Ardından mutfağa çay koymaya gittim. Çayı koymadan yine çığlık sesleri geldi" dedi.