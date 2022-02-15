Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiyle dövmüştü! Cani babanın duruşmasında şok eden sözler: Öldürürdü

"NASIL VURDUĞUMU BİLMİYORUM"

Sanık Göç, mahkeme başkanının "Küçük çocuğa neden vurulur" sorusuna, "O an gözüm karardı. Bilmiyorum niye vurduğumu. Bunun bir mazereti yok. Kendisine vurduğum ve yaraladığım doğrudur. Bir an kendimi kaybettim. Benim bir aklım başındadır. Psikiyatrik tedavi görmedim. Akıl ve ruh sağlığımla ilgili hastalığım yok. Vurduğumu hatırlıyorum ama nasıl vurduğumu bilmiyorum. Videodan da haberim yoktu. Bu kayıtları gözaltındayken izlettiler. O zaman kayıtları gördüm. Kayıtlardaki kişi benim" cevabını verdi.

