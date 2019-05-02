Gaz ve şişkinliğe ne iyi gelir? İşte Gaz ve şişkinliği gidermek için evde uygulayabileceğiniz bitkisel tarif!

Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı, sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışma yaratan gazlardır.

Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır. Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir.