Gaz ve şişkinliğe ne iyi gelir? İşte Gaz ve şişkinliği gidermek için evde uygulayabileceğiniz bitkisel tarif!
Şişkinlik problemi özellikle kadınlarda yoğun olarak görülen ve hayat kalitesini azaltan önemli bir problemdir. Mide ve bağırsaklarda bir miktar gaz oluşması normal ve sağlıklıdır. Ancak uzun süre devam eden mide şişkinliği ve karında şişkinlik ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Peki, gaz ve şişkinliğe ne iyi gelir? İşte uzmanlarından evde uygulayabileceğiniz bitkisel tarif!
Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen mide ve bağırsak şişkinliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Vücutta yararlı bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu bir miktar gaz her zaman bulunur. Bu gaz miktarı ne sağlık üzerine olumsuz etki yaratır ne de kişileri rahatsız eder. Ancak ne zamanki vücuttaki gaz miktarı artar ve vücut bu gazı tahliye etmekte zorlanır, işte o zaman sindirim sisteminde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilime neden olur.
Mide ve bağırsak gibi sindirim sitemi organlarında yaşanan bu duvar gerilimi sinir uçlarının uyarılmasına yol açarak nefes darlığı, çarpıntı, kontrolsüz gaz çıkarma, sık geğirme isteği, düzensiz tuvalete çıkma, karın ağrısı ve patlayacakmış hissi veren şişkinliklere neden olur. Gaz giderici bitkileri kullanarak gaz probleminizden kurtulmak mümkün. Nasıl mı? İşte cevabı...
Gazlar, insanların sindirim sistemlerinde meydana gelir. Sindirim kanalında oluşan gaz nedeniyle çıkan sesler, bazı zamanlar insanları utandırıcı ve rahatsız edici biçimlere sokabilir. Bunlardan kurtulmanız için bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı yutulan havadan ve yediğiniz yiyeceklerden içeceklerden kaynaklanan durumlar olabilir.
Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı, sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışma yaratan gazlardır.
Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır. Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir.
Yine de beslenmenizde yapacağınız bazı basit değişiklikler gaz oluşmasını önleyebilir ve aynı zamanda sindiriminize yardımcı olabilir. Reçete gerekmeksizin uygulayabileceğiniz gaz giderme yöntemlerine ek olarak mutfaklarda yaygın olarak bulunan bazı malzemeler, gazı doğal yollarla iki kat fazladan gidermenize yardımcı olabilir.