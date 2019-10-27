Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.