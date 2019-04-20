Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın sembol yapılarından biri olan 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'nin yanması sonrası ortaya atılan iddialarda Baba Vanga'nın bu yangını öngördüğü açıklanmıştı. Bu iddialar sonrası Baba Vanga yine gündeme geldi. 2019 kehanetleri yeniden okunan Baba Vanga'nın daha çok pek çok kehanetinin tuttuğu da biliniyor. Peki Baba Vanga'nın 2019 ve gelecek için kehanetleri neler? Gelin bu yaşlı kadın neler söylemiş bir bakalım.

20.04.2019 17:05 - Son Güncelleme: 20.04.2019 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





