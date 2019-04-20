Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?
Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın sembol yapılarından biri olan 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'nin yanması sonrası ortaya atılan iddialarda Baba Vanga'nın bu yangını öngördüğü açıklanmıştı. Bu iddialar sonrası Baba Vanga yine gündeme geldi. 2019 kehanetleri yeniden okunan Baba Vanga'nın daha çok pek çok kehanetinin tuttuğu da biliniyor. Peki Baba Vanga'nın 2019 ve gelecek için kehanetleri neler? Gelin bu yaşlı kadın neler söylemiş bir bakalım.
Geçtiğimiz günlerde Baba Vanga'nın Notre-Dame Katedrali'nin yanacağının öngördüğünün iddia edilmesi sonrası Baba Vanga'ın kehanetleri yeniden gündeme geldi. Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen bir kadın; Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden derleniyor.