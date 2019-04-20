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Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın sembol yapılarından biri olan 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'nin yanması sonrası ortaya atılan iddialarda Baba Vanga'nın bu yangını öngördüğü açıklanmıştı. Bu iddialar sonrası Baba Vanga yine gündeme geldi. 2019 kehanetleri yeniden okunan Baba Vanga'nın daha çok pek çok kehanetinin tuttuğu da biliniyor. Peki Baba Vanga'nın 2019 ve gelecek için kehanetleri neler? Gelin bu yaşlı kadın neler söylemiş bir bakalım.

20.04.2019 17:05 - Son Güncelleme: 20.04.2019 17:12
Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

Geçtiğimiz günlerde Baba Vanga'nın Notre-Dame Katedrali'nin yanacağının öngördüğünün iddia edilmesi sonrası Baba Vanga'ın kehanetleri yeniden gündeme geldi. Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen bir kadın; Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden derleniyor.

Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

2019 yılı için ise pek güzel şeyler söylemiyor yine.

Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?

Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

2019 İÇİN KEHANETLERİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK

Gözleri görmeyen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 yılına dair tahminleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, dünyanın kelimenin tam manasıyla kaynayacağını gösteriyor.

Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

BABA VANGA'NIN 2019 KEHANETLERİ

Gözleri görmeyen Bulgar kahin, yeni yılda mega tsunami bekliyor.

Baba Vanga kehanetleri yeniden derleniyor! 2019'da Türkiye'yi ve Dünyayı ne bekliyor?

2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylüyor.

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