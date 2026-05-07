DNA ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN OLUŞTURULDU

Bilim insanları, dev kurtların yaşayan en yakın akrabası olan gri kurtları inceleyerek genetik karşılaştırmalar yaptı. Çalışmalarda, Idaho'da bulunan 72 bin yıllık bir kafatası ile Ohio'da keşfedilen 13 bin yıllık bir dişten elde edilen DNA örnekleri kullanıldı.

Araştırmalar sonucunda bilim insanları, gri kurt genomunda toplam 20 genetik düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenlemelerle beyaz kürk, daha büyük diş yapısı, güçlü kas sistemi ve karakteristik uluma sesi gibi özelliklerin yeniden oluşturulduğu açıklandı.