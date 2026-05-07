Telegraph'ın haberine göre, bilim dünyasında tartışma yaratan "nesli tükenmiş canlıları geri getirme" çalışmaları hız kazanıyor. ABD'li biyoteknoloji firması genetik müdahaleyle oluşturduğu dev kurt yavrularının sağlıklı şekilde büyüdüğünü ve doğal üreme sürecine hazırlanıldığını bildirdi.
GAME OF THRONES'UN DEV KURTLARI ÜREME ÇAĞINA ULAŞTI
ABD merkezli biyoteknoloji şirketi, binlerce yıl önce nesli tükenen "dev kurt" türünü yeniden canlandırma projesinde önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Şirket, oluşturulan kurt sürüsünün üreme çağına ulaştığını açıkladı.
Yaklaşık 12 bin yıl önce, son buzul çağının ardından nesli tükenen dev kurtlar, özellikle Game of Thrones dizisi sayesinde dünya çapında tanınmıştı. Yazar George R. R. Martin, fantastik romanlarında bu canlılardan ilham almıştı.
ÜÇ KURT SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜYOR
Şirketin açıklamasına göre Romulus, Remus ve Khaleesi isimleri verilen üç kurt yavrusu sağlıklı şekilde gelişimini sürdürüyor. İsimlerden Romulus ve Remus, Roma'nın efsanevi kurucularına gönderme yaparken, Khaleesi adı ise Game of Thrones evrenindeki karakterden esinlenildi.
Şirket yetkilileri, gen havuzunu genişletmek amacıyla bu yıl yeni kurt yavrularının dünyaya getirilmesinin planlandığını belirtti.
Colossal Biosciences Hayvan Refahı Sorumlusu Matt James, amaçlarının sürdürülebilir bir popülasyon oluşturmak olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Hedefimiz, doğal yollarla üreyebilen ve kendi popülasyonunu sürdürebilen bir kurt sürüsü oluşturmak."
James, ilk aşamada yardımcı üreme yöntemlerinin kullanılacağını, ilerleyen süreçte ise tamamen doğal üremeye geçileceğini söyledi.
DNA ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN OLUŞTURULDU
Bilim insanları, dev kurtların yaşayan en yakın akrabası olan gri kurtları inceleyerek genetik karşılaştırmalar yaptı. Çalışmalarda, Idaho'da bulunan 72 bin yıllık bir kafatası ile Ohio'da keşfedilen 13 bin yıllık bir dişten elde edilen DNA örnekleri kullanıldı.
Araştırmalar sonucunda bilim insanları, gri kurt genomunda toplam 20 genetik düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenlemelerle beyaz kürk, daha büyük diş yapısı, güçlü kas sistemi ve karakteristik uluma sesi gibi özelliklerin yeniden oluşturulduğu açıklandı.
TAŞIYICI KÖPEKLER KULLANILDI
Genetik olarak değiştirilen hücreler, evcil köpeklerden alınan yumurta hücrelerine yerleştirildi. Daha sonra embriyolar taşıyıcı köpeklerin rahmine nakledildi.
Yavruların sağlık risklerini azaltmak amacıyla sezaryen yöntemiyle dünyaya getirildiği belirtildi.
Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Ben Lamm, kurtların şu anda ABD'nin kuzeyinde gizli bir bölgede bulunan geniş bir koruma alanında yaşadığını söyledi.
Lamm, "Kurtlar oldukça sağlıklı. Yaklaşık 2 bin dönümlük yarı vahşi yaşam alanında gelişimlerini sürdürüyorlar" dedi.
YÜNLÜ MAMUT VE DODO KUŞU DA LİSTEDE
Colossal Biosciences, yalnızca dev kurtlarla sınırlı kalmayarak başka nesli tükenmiş türleri de geri getirmeyi hedefliyor.
Şirketin projeleri arasında, 17. yüzyılda nesli tükenen Dodo kuşunun Mauritius'a yeniden kazandırılması ve Woolly Mammoth türünün geri getirilmesi de yer alıyor.
Ayrıca, 1936'da nesli tükenen Thylacine ile Yeni Zelanda'nın dev kuş türü Moa üzerinde çalışmalar yürütülüyor.
BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA OLUŞTURDU
Şirketin çalışmaları bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, oluşturulan hayvanların gerçek anlamda "nesli geri dönen türler" olmadığını, genetik olarak değiştirilmiş modern hayvanlar olduğunu savunuyor.
Colossal Biosciences ise geliştirilen canlıların nesli tükenen türlerin "yüzde 100 aynısı" olmadığını kabul ediyor. Ancak şirket, genetik mühendislik sayesinde kaybolan ekolojik özelliklerin yeniden kazandırılabileceğini savunuyor.
(Telegraph, Takvim foto arşiv, yapay zeka)
