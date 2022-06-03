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Galata Kulesi'nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Galata Kulesi'nde bir kişinin kendisini yakması gündeme bomba gibi düştü. Tedavi altına alınan yanan Abdullah Cihat Turan Pekpak hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu Pekpak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

03.06.2022 12:43 - Son Güncelleme: 03.06.2022 12:56
Galata Kulesi’nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak’ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

İstanbul'da Galata Kulesi önünde korkunç bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galata Kulesi’nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak’ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Yaşanan olay sosyal medyada çok konuşulurken, Pekpak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Galata Kulesi’nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak’ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ
Galata Kulesi önünde kendisini yakması ile gündeme gelen Pekpak'ın bu ilk vukuatı değil. Pekpak, daha önce de birçok kez kendisine zarar veren girişimlerde bulundu.

Galata Kulesi’nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak’ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
Pekpak'ın, kendisine zarar veren girişimleri, hal ve hareketleri nedeniyle ailesi ile geçimsizlik yaşadığı belirtiliyor. Ailesi, Pekpak'ın psikolojik tedavi görmesi gerektiğini savunurken, 28 yaşındaki genç adam bu talebi birçok kez reddetti.

Galata Kulesi’nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak’ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Pekpak'ın, psikolojik sorunlarının yanı sıra 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydı olduğu da belirtiliyor.

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