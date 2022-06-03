Galata Kulesi'nin önünde kendisini ateşe vermişti! Cihat Duran Pekpak'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Geçtiğimiz gün Galata Kulesi'nde bir kişinin kendisini yakması gündeme bomba gibi düştü. Tedavi altına alınan yanan Abdullah Cihat Turan Pekpak hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu Pekpak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
03.06.2022 12:43 - Son Güncelleme: 03.06.2022 12:56
İstanbul'da Galata Kulesi önünde korkunç bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi.
DAHA ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ
Galata Kulesi önünde kendisini yakması ile gündeme gelen Pekpak'ın bu ilk vukuatı değil. Pekpak, daha önce de birçok kez kendisine zarar veren girişimlerde bulundu.