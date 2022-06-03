Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

"'DUR BEN BİR BOĞULAYIM' DİYENLER OLUYOR"

Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler. Sahilde görev yapan iki kadın personel Damla Özge Şen (23), çocukluğundan bu yana yüzdüğünü ve 5 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı.