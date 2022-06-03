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Antalya Konyaaltı Sahili'nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Toplamda 45 personelden oluşan ekipteki iki kadın cankurtaranın en büyük serzenişte bulunduğu olay ise boğulma numarası yapan tatilciler. Kendileri ile tanışmak için 'dur ben bir boğulayım' diyen tatilcilerin boğulma numarasını yaptığını söyleyen kadın cankurtaranlar, vakaya ulaştıklarında ise kişinin gülüp el salladığını söyledi.

03.06.2022 14:22 - Son Güncelleme: 03.06.2022 14:32
Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor.

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Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

İkisi kadın, 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp, akşam 19.00'a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

Herhangi bir olumsuzluğa karşın hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

"'DUR BEN BİR BOĞULAYIM' DİYENLER OLUYOR"
Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler. Sahilde görev yapan iki kadın personel Damla Özge Şen (23), çocukluğundan bu yana yüzdüğünü ve 5 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor

Boğulma yalanına sıklıkla rastladığını belirten Şen, "Kadın cankurtaran olarak çok fazla yalandan boğulma vakaları oluyor. Mesela kulede oturuyorum. Yanımdan geçerken, 'dur ben bir boğulayım' diyen oluyor. İplere kadar gidip boğulma numarası yapıyor. İlk başlarda algılayamıyorduk.

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