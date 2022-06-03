Antalya Konyaaltı Sahili'nde görev yapan kadın cankurtaranları görenler onlarla tanışmak için boğulma numarası yapıyor
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Toplamda 45 personelden oluşan ekipteki iki kadın cankurtaranın en büyük serzenişte bulunduğu olay ise boğulma numarası yapan tatilciler. Kendileri ile tanışmak için 'dur ben bir boğulayım' diyen tatilcilerin boğulma numarasını yaptığını söyleyen kadın cankurtaranlar, vakaya ulaştıklarında ise kişinin gülüp el salladığını söyledi.
03.06.2022 14:22 - Son Güncelleme: 03.06.2022 14:32
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor.
İkisi kadın, 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp, akşam 19.00'a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.